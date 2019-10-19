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Basketbol: Toplu sonuç

38 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne dördüncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ikinci hafta maçları başladı.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne dördüncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ikinci hafta maçları başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 4. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. hafta maçlarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Galatasaray Doğa Sigorta: 67-68

Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket: 105-67

TOFAŞ- Türk Telekom: 81-72

Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma: 97-82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol: 83-68

Adana Basketbol- Fenerbahçe Öznur Kablo: 56-85

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 81-65

Gemlik Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 65-77

Akhisar Belediyespor- Konyaspor: 74-57

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Petkimspor: 78-72

Yalovaspor-Anadolu Basket: 77-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir- Mardin Büyükşehir Başak: 71-58

Antalya 07 Basketbol- Bayraklı Belediyesi: 91-78

Yalova VİP- Edremit Belediyesi Gürespor: 68-64

Emlak Konut-BOTAŞ Gelişim: 63-41

1881 Düzce Belediyespor- Sakarya Yükseliş: 69-71

basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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