Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'ne dördüncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ikinci hafta maçları başladı.

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