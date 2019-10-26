Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'ne beşinci hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları sürdü.

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