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Basketbol: Toplu sonuç

6 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne beşinci hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne beşinci hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları sürdü.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 85-92

Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka: 67-83

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Beşiktaş Sompo Sigorta: 73-68

Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes: 86-95

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 54-62

Canik Belediyespor-OGM Ormanspor: 55-80

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik- Gemlik Basketbol: 98-85

Samsunspor- Mamak Belediyespor: 66-73

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 70-65

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediyespor: 74-70

Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 88-89

Petkimspor-Anadolu Basket: 100-58

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut: 56-63

Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor: 81-68

Sakarya Yükseliş- Yalova VİP: 62-45

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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