Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne beşinci hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları sürdü.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 85-92
Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka: 67-83
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Beşiktaş Sompo Sigorta: 73-68
Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes: 86-95
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 54-62
Canik Belediyespor-OGM Ormanspor: 55-80
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik- Gemlik Basketbol: 98-85
Samsunspor- Mamak Belediyespor: 66-73
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 70-65
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediyespor: 74-70
Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 88-89
Petkimspor-Anadolu Basket: 100-58
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut: 56-63
Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor: 81-68