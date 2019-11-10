Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla tamamlanırken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta 2 karşılaşmayla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 73-84
Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80
Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes: 83-88
Türk Telekom-OGM Ormanspor: 66-76
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor: 66-84
Bosna 34- Mersin Üniversitesi: 76-87