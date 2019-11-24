Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var