Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu sonuç
Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Basketbol: Toplu sonuç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor: 85-52

Bahçeşehir Koleji- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96-81

Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 80-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo- Galatasaray: 69-66

BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi: 61-71

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 80-79

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor- Samsunspor: 59-57

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 95-62

Bosna 34-Emlak Konut: 51-57

Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 62-69

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu
Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir! Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]