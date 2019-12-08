Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

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