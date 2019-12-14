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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ise 5 maçla başladı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ise 5 maçla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta 5 karşılaşmayla devam ederken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray Doğa Sigorta: 77-87

OGM Ormanspor-TOFAŞ: 76-94

Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko: 79-66

Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji: 79-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor: 105-76

Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 101-83

İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 66-85

Bellona Kayseri Basketbol- Samsun Canik Belediyespor: 73-58

Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 71-70

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik: 81-61

Mamak Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 99-91

1881 Düzce Belediyespor- Konyaspor: 75-73

Samsunspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-86

BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 69-84

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol- Mardin Büyükşehir Başak: 76-90

Emlak Konut- İstanbul Üniversitesi: 64-58

Yalova VİP- Mersin Üniversitesi: 78-69

Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim: 72-73

Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın: 54-77

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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