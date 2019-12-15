Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası ise tek maçla sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok