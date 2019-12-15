Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası ise tek maçla sona erdi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası ise tek maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta- Gaziantep Basketbol: 78-73

Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen: 84-78

Sigortam.net İTÜ Basket- Türk Telekom: 85-101

Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 80-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81-53

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Akhisar Belediyespor: 80-67

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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