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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edildi.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma: 89-79

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 81-69

Türk Telekom- Gaziantep Basketbol: 88-84

Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor: 88-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol: 89-55

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 73-67

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Emlak Konut: 81-74

Bosna 34-BOTAŞ Gelişim: 53-68

İstanbul Üniversitesi- Bayraklı Belediyespor: 60-63

Fenerbahçe Gelişim- Sakarya Yükseliş: 66-47

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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