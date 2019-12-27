Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor- Konyaspor: 58-76

1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 62-73

Merkezefendi Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 70-86

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın: 63-55

Bayraklı Belediyespor- Mersin Üniversitesi: 76-71

BOTAŞ Gelişim- İstanbul Üniversitesi: 62-64

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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