Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi.

Basketbol: Toplu sonuç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81

OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka: 70-86

Anadolu Efes- Darüşşafaka Tekfen: 89-83

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 93-82

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket: 90-71

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunan'dan büyük skandal! Göçmenleri darp ettikleri anlar görüntülendi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul için 'referandum' açıklaması: Referanduma 2011'de gidildi

Son Dakika Haberleri
01:55 Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor
01:40 Manchester City 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 02:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]