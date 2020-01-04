Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.

Basketbol: Toplu sonuç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Doğa Sigorta- Gaziantep Basketbol: 96-84

OGM Ormanspor- Beşiktaş Sompo Sigorta: 72-80

Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom: 72-87

TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 110-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-OGM Ormanspor: 71-72

Çankaya Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol: 77-52

Birevim Elazığ İl Özel İdare- Fenerbahçe Öznur Kablo: 87-84

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik- Merkezefendi Belediyespor: 78-80

Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 57-44

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor: 59-74

Konyaspor- Mamak Belediyespor: 79-63

Petkimspor- Bandırma Kırmızı: 80-72

Semt77 Yalovaspor- Samsunspor: 68-51

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Akhisar Belediyespor: 75-72

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yalova VİP- Antalya 07 Basketbol: 47-91

Bursa Büyükşehir- Bayraklı Belediyespor: 61-83

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
01:54 Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika Spor
01:02 Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Son Dakika Spor
23:19 TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor
23:19 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 04:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]