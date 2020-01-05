Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.

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ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 86-83

Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma: 96-88

Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes: 80-82

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-73

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat- Samsun Canik Belediyespor: 82-77

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 78-68

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim: 58-48

İstanbul Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor: 67-66

Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın: 58-76

Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 66-65

Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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