Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları sona erdi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 105-56

OGM Ormanspor- Anadolu Efes: 68-79

TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor: 109-59

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 92-95

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat- Fenerbahçe Öznur Kablo: 58-75

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 54-63

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Konyaspor: 79-61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor: 61-70

İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 78-69

Bosna 34- Mardin Büyükşehir Başak: 62-78

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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