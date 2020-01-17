Basketbol: Toplu sonuç

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var