Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

11 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 17. hafta oynanan 3 maçla başladı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 17. hafta oynanan 3 maçla başladı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nesibe Aydın-Bosna 34: 60-47

BOTAŞ Gelişim-1881 Düzce Belediyespor: 75-72

Bayraklı Belediyespor- Yalova VİP: 78-61

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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