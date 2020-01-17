Basketbol: Toplu sonuç
11 dakika önce
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 17. hafta oynanan 3 maçla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:06 Kaynak: AA
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 17. hafta oynanan 3 maçla başladı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nesibe Aydın-Bosna 34: 60-47
BOTAŞ Gelişim-1881 Düzce Belediyespor: 75-72
Bayraklı Belediyespor- Yalova VİP: 78-61
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