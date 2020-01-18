Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta 4 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci haftaya 4 müsabakayla devam edildi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta 4 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci haftaya 4 müsabakayla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor: 86-67

Samsun Canik Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-97

Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-76

İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat: 81-85

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak- İstanbul Üniversitesi: 66-59

Emlak Konut- Antalya 07 Basketbol: 77-73

Edremit Belediyesi Gürespor- Bursa Büyükşehir: 72-70

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Mersin Üniversitesi: 74-86

Canik Belediyespor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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