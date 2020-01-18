Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta 4 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci haftaya 4 müsabakayla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor: 86-67
Samsun Canik Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-97
Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-76
İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat: 81-85
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak- İstanbul Üniversitesi: 66-59
Emlak Konut- Antalya 07 Basketbol: 77-73
Edremit Belediyesi Gürespor- Bursa Büyükşehir: 72-70
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Mersin Üniversitesi: 74-86