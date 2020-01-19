Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

36 dakika önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.

Süper Lig

Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 90-83

1. Lig

Fenerbahçe Gelişim- Urla Belediyespor: 74-64

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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