Basketbol: Toplu sonuç
36 dakika önce
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:24 Kaynak: AA
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.
Süper Lig
Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 90-83
1. Lig
Fenerbahçe Gelişim- Urla Belediyespor: 74-64
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