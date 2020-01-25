Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında ise 3 maç oynandı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında ise 3 maç oynandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 19'uncu haftasında 5'er müsabaka yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta: 92-71

Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ: 80-91

Frutti Extra Bursaspor- Darüşşafaka Tekfen: 79-87

Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor: 66-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor: 115-66

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- İzmit Belediyespor: 96-79

BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 65-73

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor-Final Gençlik: 73-71

BUDO Gemlik Basketbol- Konyaspor: 74-77

Akhisar Belediyespor- Petkimspor: 77-81

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket: 99-91

Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor: 76-62

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor-Bosna 34: 68-85

Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir: 71-66

Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP: 93-77

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor: 65-101

Bayraklı Belediyespor- Antalya 07 Basketbol: 74-75

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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