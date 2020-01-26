Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında bir maç yapıldı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında bir maç yapıldı. Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de birer karşılaşma oynandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 92-83

Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko: 81-70

Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-104

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka: 56-99

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat- Bellona Kayseri Basketbol: 84-62

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 82-75

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim- İstanbul Üniversitesi: 67-70

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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