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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise ikişer mücadele yapıldı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 90-79

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 50-94

Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 85-70

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor: 73-61

1881 Düzce Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor: 65-80

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Bosna 34: 87-57

Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 58-61

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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