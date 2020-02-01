Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

18 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplamda 16 maç oynandı.

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ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplamda 16 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17. haftaya 4 maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta 6 müsabakayla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ- Gaziantep Basketbol: 108-88

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor: 76-71

Beşiktaş Sompo Sigorta- Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68

Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket: 88-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 79-66

Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat: 84-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik- Bandırma Kırmızı: 89-64

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mamak Belediyespor: 86-77

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 97-105

Samsunspor- Bornova Belediyespor: 57-77

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi- Fenerbahçe Gelişim: 67-61

Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın: 63-66

Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 69-94

Emlak Konut- Edremit Belediyesi Gürespor: 78-74

İstanbul Üniversitesi- Urla Belediyespor: 84-74

1881 Düzce Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak: 80-78

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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