Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17. haftaya 4 maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta 6 müsabakayla tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplamda 16 maç oynandı.

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