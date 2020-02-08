Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol- Darüşşafaka Tekfen: 77-86

Teksüt Bandırma- Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64

Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67

Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor- Samsunspor: 76-68

BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik: 92-95

Akhisar Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 100-83

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Konyaspor: 88-77

Semt77 Yalovaspor- Merkezefendi Belediyespor: 86-73

Darüşşafaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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