Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol- Darüşşafaka Tekfen: 77-86
Teksüt Bandırma- Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64
Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67
Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor- Samsunspor: 76-68
BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik: 92-95
Akhisar Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 100-83
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Konyaspor: 88-77
Semt77 Yalovaspor- Merkezefendi Belediyespor: 86-73