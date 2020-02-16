Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

7 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 4 maç oynandı.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 4 maç oynandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek karşılaşmayla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta 2 müsabakayla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol: 73-83

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Petkimspor-Semt77 Yalovaspor: 75-61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim- Bursa Büyükşehir: 71-67

Bosna 34- İstanbul Üniversitesi: 75-78

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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