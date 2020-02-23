Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76-63

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor: 75-65

Petkimspor- Konyaspor: 75-57

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Bosna 34: 81-77

BOTAŞ Gelişim- Edremit Belediyesi Gürespor: 70-75

1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 73-51

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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