Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına 4 maçla devam edildi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25'inci hafta 4 maçla sona erdi.
Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48
Beşiktaş Sompo Sigorta- Fenerbahçe Beko: 73-74
TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 79-71
Darüşşafaka Tekfen- Galatasaray Doğa Sigorta: 79-88
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı- Bornova Belediyespor: 68-71
Petkimspor-Final Gençlik: 94-90
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim- Bayraklı Belediyespor: 65-79
Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir: 62-71
İstanbul Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 112-90
Bosna 34- Yalova VİP: 115-54