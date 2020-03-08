Basketbol: Toplu sonuç

Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25'inci hafta 4 maçla sona erdi.

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Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor