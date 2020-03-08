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Basketbol: Toplu sonuç

38 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına 4 maçla devam edildi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına 4 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25'inci hafta 4 maçla sona erdi.

Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48

Beşiktaş Sompo Sigorta- Fenerbahçe Beko: 73-74

TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 79-71

Darüşşafaka Tekfen- Galatasaray Doğa Sigorta: 79-88

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Bornova Belediyespor: 68-71

Petkimspor-Final Gençlik: 94-90

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim- Bayraklı Belediyespor: 65-79

Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir: 62-71

İstanbul Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 112-90

Bosna 34- Yalova VİP: 115-54

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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