Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor- Anadolu Efes: 76-115

Galatasaray- Beşiktaş: 97-89

Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor: 97-80

Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen: 88-85

Fenerbahçe Beko- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 113-74

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 75-89

Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol: 78-90

Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom: 88-97

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-81

OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86-66

BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi: 66-77

Samsun Canik Belediyespor- İzmit Belediyespor: 59-102

Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 74-79

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89

Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın: 91-85