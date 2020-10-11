Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor- Anadolu Efes: 76-115
Galatasaray- Beşiktaş: 97-89
Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor: 97-80
Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen: 88-85
Fenerbahçe Beko- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 113-74
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 75-89
Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol: 78-90
Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom: 88-97
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-81
OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86-66
BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi: 66-77
Samsun Canik Belediyespor- İzmit Belediyespor: 59-102
Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 74-79
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89
Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın: 91-85
- Kaynak: AA
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