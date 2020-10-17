Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün dörder, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 5 maç oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 102-77
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Galatasaray: 91-82
TOFAŞ- Pınar Karşıyaka: 78-88
Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor: 108-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniveritesi- Beşiktaş HDI Sigorta: 98-94
Nesibe Aydın-OGM Ormanspor: 75-58
Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 75-57
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Bellona Kayseri Basketbol: 83-70
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-59
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 90-89
Samsunspor- Bornova Belediyesi: 75-81
Sigortam.Net- Ankara Anadolu Basket: 91-75
Budo Gemlik-Semt77 Yalovaspor: 81-72
- Kaynak: AA
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