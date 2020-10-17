Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'nin ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün dörder, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 5 maç oynandı.

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