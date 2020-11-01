Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Basketbol: Toplu sonuç

01.11.2020 21:59
Basketbol: Toplu sonuç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Beşiktaş: 87-83

Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87

Türk Telekom- Pınar Karşıyaka: 81-61

Anadolu Efes- Büyükçekmece Basketbol: 98-79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor: 72-67

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Nadir Gold İstanbul Basket- Bornova Belediyespor: 64-81

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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