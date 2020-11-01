Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Beşiktaş: 87-83
Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87
Türk Telekom- Pınar Karşıyaka: 81-61
Anadolu Efes- Büyükçekmece Basketbol: 98-79
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor: 72-67
Türkiye Basketbol 1. Ligi
- Kaynak: AA
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