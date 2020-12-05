ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası bir maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftası 7 maçla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen: 54-78
Beşiktaş- Türk Telekom: 94-60
Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 68-67
Galatasaray- Büyükçekmece Basketbol: 87-91
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 48-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Akhisar Belediye Basketbol: 77-90
Finalspor-Global Connect Travel Düzce: 70-68
Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 91-66
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 86-84
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik: 79-69
Samsunspor- Mamak Belediyespor: 84-78
Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net: 83-80
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor