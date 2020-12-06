Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta yapılan 2 maçla devam etti.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkim- Anadolu Efes: 71-75
Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka: 81-94
Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-74
OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji: 80-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol: 79-60
Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor: 73-81
- Kaynak: AA
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