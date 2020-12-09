Basketbol: Toplu sonuç

Ligin 11. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim