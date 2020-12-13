Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 2 karşılaşma oynandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında ise 3 müsabaka yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 89-82
Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 82-75
Türk Telekom- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 87-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol- Beşiktaş HDI Sigorta: 91-87
Fenerbahçe Öznur Kablo- İzmit Belediyespor: 101-64
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 85-74
Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce: 95-82
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 72-91
- Kaynak: AA
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