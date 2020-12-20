Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var