Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 1 maçla başladı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkimspor- Pınar Karşıyaka: 75-85
Empera Halı Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor: 77-70
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Fenerbahçe Beko: 86-93
TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-61
Kaynak: AA
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