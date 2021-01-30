Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16. hafta yapılan 3'er maçla devam etti.
Liglerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor: 95-89
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 80-79
Galatasaray- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71-68
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 94-79
Ankara Anadolu Basket-Sigortam.Net: 62-79
Bornova Belediyespor- Samsunspor: 80-82
Kaynak: AA
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