Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Basketbol: Toplu sonuç

31.01.2021 22:53
Basketbol: Toplu sonuç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında 3 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında 3 maç oynandı.

Liglerde bugün yapılan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 97-102

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 90-71

Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom: 75-86

Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 76-100

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 97-64

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket: 73-60

Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik: 72-69

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu İki takımdan da maaş aldığı iddialarına Abdullah Avcı sert çıktı: Kimse beni parayla tartamaz Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti Manisa'da 4 genç tarım arazisinde infaz edildi Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı         
22:04
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor         
21:46
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı         
20:23
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil         
18:14
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı         
17:49
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 23:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei