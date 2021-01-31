Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında 3 maç oynandı.
Liglerde bugün yapılan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 97-102
Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 90-71
Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom: 75-86
Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 76-100
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 97-64
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket: 73-60
Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik: 72-69
Kaynak: AA
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