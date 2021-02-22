Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 3 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası tek maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi- Galatasaray: 66-65
BOTAŞ-Nesibe Aydın: 58-60
İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-97
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net- Akhisar Belediye Basketbol: 87-83
Kaynak: AA
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