Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta tamamlanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.

Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Empera Halı Gaziantep Basketbol- Beşiktaş Icrypex: 77-84

Anadolu Efes- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 101-85

Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 95-83

Darüşşafaka Tekfen- Fenerbahçe Beko: 64-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-İzmit Belediyespor: 89-57

Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor: 88-90

Ankara Anadolu Basket- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 78-91

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce: 89-74