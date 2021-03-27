Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.

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