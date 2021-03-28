Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom- Beşiktaş Icrypex: 85-94
Darüşşafaka Tekfen- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 96-81
HDI Sigorta Afyon Belediyesi- Fenerbahçe Beko: 87-97
Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray: 105-101
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Galatasaray-BOTAŞ: 64-51
Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 76-61
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor- Mamak Belediyesi: 69-78
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.Net: 90-99
Nadir Gold İstanbul Basket-Global Connect Travel Düzce: 64-66
Kaynak: AA
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