Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta 3'er maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 76-82
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Türk Telekom: 82-81
OGM Ormanspor- Büyükçekmece Basketbol: 74-85
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Global Connect Travel Düzce- Ankara Anadolu Basket: 96-80
Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyespor: 90-85
Mamak Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 82-94
Kaynak: AA
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