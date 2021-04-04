Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta 3 maçla sona ererken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına 2 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 110-70
Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka: 117-59
Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes: 76-95
Not: Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi
BUDO Gemlik-Finalspor: 83-74
Sigortam.net- Samsunspor: 68-69
Kaynak: AA
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