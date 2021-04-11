ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına 2 maçla devam edildi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında ise 3 maç oynandı.
Liglerde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor- Fenerbahçe Beko: 82-77
Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-66
Ligde bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 94-77
Nadir Gold İstanbul Basket-BUDO Gemlik: 65-71
Ankara Anadolu Basket- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 67-77
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor