Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol: 83-70
Galatasaray- Frutti Extra Bursaspor: 106-93
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediye Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-60
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 78-77
Semt77 Yalovaspor-Finalspor: 77-52
Kaynak: AA
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