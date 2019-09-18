Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası
1 saat önce
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.
Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Teksüt Bandırma- Beşiktaş Sompo Sigorta ve Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom maçları oynandı.
Günün ilk maçını Beşiktaş Sompo Japan 77-67'lik skorla kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta da Türk Telekom'u 70-65 mağlup etti.
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