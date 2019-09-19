Son Dakika Haberleri: Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası
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Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası

1 saat önce

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.

Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası, System.String[]

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta- Türk Telekom maçları oynandı.

Günün ilk maçının normal süresi 88-88 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Teksüt Bandırma sahadan 107-103 galip ayrıldı.

Normal süresi 81-81 biten ve uzatmaya giden günün ikinci maçını ise Türk Telekom 96-90 kazandı.

Bu sonuçların ardından 4 takım da birer galibiyet almış oldu.

Turnuva, 21 Eylül Cumartesi oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonun son gününde diyabetli çocuklar ile ünlülerin gösteri maçı da oynanacak.

Cumartesi gününün maç programı şöyle:

17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta

Türk Telekom, basketbol, Türkiye, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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