Basketbol - Türkiye-Hollanda maçının ardından - Son Dakika
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Basketbol - Türkiye-Hollanda maçının ardından

40 dakika önce

Basketbol maçının ardından Hollanda Milli Takım oyuncusu Charlon Kloof'un açıklamaları Hollanda Başantrenörü Maurizio Buscaglia'nın açıklamaları Milli basketbolcu James Metecan Birsen'in açıklamaları A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıklamaları A Milli Erkek...

Basketbol maçının ardından

Hollanda Milli Takım oyuncusu Charlon Kloof'un açıklamaları

Hollanda Başantrenörü Maurizio Buscaglia'nın açıklamaları

Milli basketbolcu James Metecan Birsen'in açıklamaları

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıklamaları

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hollanda yenilgisini değerlendirdi:

"Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik"

"Hücumdaki yaratıcı oyuncu eksiğimiz 65 sayıda kalmamıza sebep oldu"

ANKARA/AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hollanda mağlubiyetine ilişkin "Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, Türkiye'nin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hollanda'ya 72-65 yenildiği ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın sergilediği oyunun kazanmaya yeterli olmadığını belirtti.

Maçta skorun genel olarak yakın geçtiğini ifade eden Sarıca, "Son 5 dakikayı oynamayı beceremedik. Hücumdaki yaratıcı oyuncu eksiğimiz 65 sayıda kalmamıza sebep oldu. Takımlarında az oynayan oyuncularla bu sayıda kaldık. Potaya giden oyuncuya ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Hollanda'nın atletik bir ekip olduğunu ve Türkiye'den daha fazla mücadele ettiğini dile getiren Sarıca, "Sonuçta grup oynuyoruz. Bu maçın rövanşı var. Kendimizi geliştirmemiz lazım, daha fazla hücum yapmalıyız. Kendimize gelip İsveç maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyor. Bu maçın da telafisi olur." ifadelerini kullandı.

Sarıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının karşılaşmayı izlemesine ilişkin soruyu ise "Özel misafirlerimiz vardı. Tüm askerlerimize, Mehmetçiğimize selam göndermek istiyorum. İstiklal Marşı'nda tüylerimiz diken diken oldu. Sonraki maçlarımızda da onları salonda görmek isteriz." şeklinde yanıtladı.

Milli basketbolcu James Metecan Birsen de yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzde 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup eksiklerimizi giderip İsveç maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Basketbol - Türkiye-Hollanda maçının ardından

basketbol, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:13 Kaynak: AA
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