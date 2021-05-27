Basketbol tutkunları Final Four heyecanını Tadım'la çıkaracak - Son Dakika

Tadım, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından Final Four'da birbirinden lezzetli alternatifleriyle maç izleme coşkusunu ikiye katlayacak.

Tadım'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu olan EuroLeague'in Resmi Sponsoru olan Tadım, 2021 EuroLeague Final-Four (Dörtlü Final) heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor.

EuroLeague'de takımları 2016'dan bu yana yalnız bırakmayan Tadım, Almanya'nın Köln kentinde, 28-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek EuroLeague Final-Four'da tek Türk takımı olan Anadolu Efes ve basketbol tutkunlarının yanında yer alacak.

EuroLeague Final-Four'da 4'üncü kez mücadele verecek Anadolu Efes yarı finalde Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek Final Four'da lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile yapacağı karşılaşma 28 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Yarı finalin bir diğer eşleşmesinde ise İspanyol ekibi FC Barcelona ile İtalya'dan AX Armani Exchange Milan 28 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'de finale çıkmak için mücadele edecek. Seyircisiz olarak düzenlenecek Final Four'a Tadım birbirinden lezzetli sağlıklı atıştırmalık alternatifleriyle maç izleme keyfine eşlik edecek.

Tadım'ın seslendirmesini basketbolun en önemli yorumcularından Murat Murathanoğlu'nun yaptığı Antep Fıstığı, Tuzlu Yer Fıstığı, Favori ve Festival reklam filmlerinde, kuruyemiş keyfi basketbol oynarken sahada alınan heyecan ile bir arada sunulmuştu. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan 4 reklam filmi, hem basketbol hem de atıştırmalık tutkunlarından alkış toplamıştı.