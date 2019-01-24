Son Dakika Haberleri: Basketbol: U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi

Basketbol: U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi final müsabakasında Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 80-30 yendi.

Basketbol: U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi, System.String[]
Malatya'da düzenlenen U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi final müsabakasında Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 80-30 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynan, U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi final müsabakasında Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü ile Malatya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü müsabakayı 80-30 kazanarak, şampiyon oldu.

Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü Koordinatörü Ufuk Doğan, U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2018-2019 sezonunda şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten Doğan, "İyi bir mücadeleyle U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olduk. Bu başarıda bize destek veren Aydın Şahin'e, teknik heyetimize, sporcularımızın ailelerine, başarının en büyük mimarı olan sporcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Doğan, U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluk sonrası 5-9 Mart tarihlerinde Batman'da gerçekleştirilecek bölge müsabakalarına katılma hakkını elde ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Malatya, basketbol, Spor
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