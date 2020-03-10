Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika

Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da yapılıyor.

Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da yapılıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2019-2020 sezonu U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı.

10- 14 Mart 2020 tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalara A Grubu'nda Muğla Datça Belediyespor Kulübü, Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Kütahya Ülkü Spor Kulübü, İzmir Ege Gelişim Spor Kulübü, Afyonkarahisar Çimento Spor Kulübü, B Grubu'nda ise Antalya Alanya Belediyespor Kulübü, Denizli Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Muğla Bodrum Yarımada Spor Kulübü, Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Rönesans Spor Kulübü katılıyor.

(İHA)

basketbol, 14 Mart, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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