Son Dakika Haberleri: Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

21 dakika önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında İspanya ekibi Valencia, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 89-75 mağlup etti.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında İspanya ekibi Valencia, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 89-75 mağlup etti.

Valencia kentindeki Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan ve Türk hakem Emin Moğulkoç'un da görev yaptığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 41-38 üstün girdi.

ALBA Berlin karşısında ikinci devrede farkı açan Valencia, üçüncü periyodunu 71-53 üstün tamamladığı karşılaşmadan 89-75 galip ayrıldı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takımda Will Thomas, 22 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. ALBA Berlin'de Peyton Siva'nın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Serinin ikinci maçı, 12 Nisan'da Almanya'da yapılacak. Valencia, ikinci karşılaşmayı da kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Seriye eşitlik gelmesi durumunda ise şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:35 Kaynak: AA
ALBA Berlin, Valencia, Avrupa, basketbol, Spor
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