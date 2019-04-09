Basketbol: Uleb Avrupa Kupası
21 dakika önce
Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında İspanya ekibi Valencia, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 89-75 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:35 Kaynak: AA
Basketbol ULEB Avrupa
Kupası final serisi ilk maçında İspanya
ekibi Valencia
, sahasında Almanya
temsilcisi ALBA Berlin
'i 89-75 mağlup etti.
Valencia kentindeki Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan ve Türk hakem Emin Moğulkoç
'un da görev yaptığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 41-38 üstün girdi.
ALBA Berlin karşısında ikinci devrede farkı açan Valencia, üçüncü periyodunu 71-53 üstün tamamladığı karşılaşmadan 89-75 galip ayrıldı ve final serisinde 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takımda Will Thomas, 22 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. ALBA Berlin'de Peyton Siva'nın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Serinin ikinci maçı, 12 Nisan'da Almanya'da yapılacak. Valencia, ikinci karşılaşmayı da kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Seriye eşitlik gelmesi durumunda ise şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
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